Microsoft, nuovo campus a Redmond

Microsoft sta progettando di rinnovare il suo campus a Redmond, nello stato di Washington. Il gigante del software, dunque, intende ristrutturare la sua storica sede senza puntare a realizzarne una nuova come ha fatto, invece, Apple. Il progetto partirà il prossimo autunno e prevede la creazione di 18 nuovi edifici, accanto a nuovi spazi pubblici, nuovi spazi verdi e nuovi campi sportivi. Microsoft ha attualmente 125 edifici nel suo campus, e una volta completato il progetto, gli edifici saliranno a 131.

L’intera area occupata dal nuovo campus di Microsoft sarà pari a 180 campi da calcio e permetterà di ospitare 8 mila persone in più rispetto alle oltre 47 mila che ogni giorno lavorano all’interno della struttura del gigante del software. Questo progetto rappresenta un investimento significativo da parte della società e richiederà da cinque a sette anni per essere completato. Poiché i dipendenti creano gli strumenti e i servizi del futuro, è importante che abbiano un campus che rifletta questa innovazione. Il nuovo campus di Microsoft sarà anche aperto all’esterno e proprio per questo all’interno del progetto sono previste una piazza aperta che potrà ospitare fino a 12.000 persone, piste per correre e camminare, strutture per il calcio e cricket e spazi commerciali.

I nuovi edifici avranno un design esclusivo e utilizzeranno tutte le più moderne tecnologie. Inoltre, l’intero campus sarà a basso impatto ambientale. Le auto saranno spostate in un parcheggio sotterraneo, quindi maggiore spazio sarà dato a pedoni e biciclette.

Redmond è stata la casa di Microsoft dal 1986 ed adesso riceverà un importante ristrutturazione che le permetterà di svettare come capitale dell’innovazione.

Per quanto interessanti, i piani di Microsoft non sono, comunque, particolarmente azzardati, almeno non come quelli di Amazon che sta cercando un luogo adatto per realizzare un nuovo quartier generale con un investimento complessivo di circa 5 miliardi di dollari.