Nokia 9, nuovo render mostrato su Amazon

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato sei smartphone nel 2017 che coprono tutte le fasce di prezzo (Nokia 2, 3, 5, 6, 7 e 8). Il prossimo modello dovrebbe essere il Nokia 9, del quale è stato pubblicato un render su Amazon UK che mostra lo schermo dual edge e la dual camera posteriore. Non è da escludere un annuncio entro fine anno.

Analogamente al precedente render, anche quello usato da HualoBro (un produttore di cover) è stato probabilmente realizzato in base ai file CAD originali. La custodia protettiva in TPU e fibra di carbonio copre quasi interamente la parte posteriore, ma permette di notare la doppia fotocamera disposta in verticale, il flash LED alla sua destra e il lettore di impronte digitali di forma circolare. Non è possibile stabilire i materiali utilizzati, sebbene è previsto l’uso di un “sandwich” vetro-alluminio-vetro, come per il Galaxy S7 edge.

Dal render si può vedere lo schermo con lati curvi e cornici di spessore abbastanza ridotto. In base alle indiscrezioni che circolano da alcune settimane, il Nokia 9 avrà un display OLED da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot microSD e OZO Audio. I fori visibili nella cover confermano la presenza della porta USB Type-C e l’assenza del jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo in versione quasi stock. HMD Global rilascerà in seguito l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo e Android P.