Register.it, tutto con un solo euro

Nell’epoca in cui la propria presenza online è la base di qualsivoglia attività (dalla grande azienda alla piccola associazione, dal singolo professionista alla band musicale), quanto può costare iniziare le proprie attività? 1 euro: un solo, semplice, euro. Un solo euro per dar vita al proprio sito internet, in attesa di capire esattamente quale sia il messaggio da veicolare e quali gli strumenti necessari per esprimere al meglio il proprio potenziale. L’offerta “tutto compreso” arriva da Register.it, gruppo che lega così l’estrema convenienza dell’offerta alla sicura affidabilità del servizio.

Register.it: tutto compreso in un solo euro

Con un solo euro è possibile accedere ad una offerta tanto da ampia da poter essere assolutamente esaustiva in una moltitudine di occasioni, rappresentando invece una conveniente base di partenza laddove la presenza online si configuri come un semplice punto di partenza verso le ambizioni per il futuro. Queste le caratteristiche del pacchetto “tutto compreso“:

registrazione di un dominio di tipo .it, .com, .eu o .info

di tipo .it, .com, .eu o .info homepage del sito con grafica personalizzabile, grazie alla quale poter creare una propria prima presenza online con tutti i dati necessari online

con grafica personalizzabile, grazie alla quale poter creare una propria prima presenza online con tutti i dati necessari online tre indirizzi email con capienza da 2GB, personalizzabili sul dominio e con filtri antivirus ed antispam inclusi; così facendo è possibile creare e gestire in pochi minuti un indirizzo email del tipo tiziocaio@tuodominio.it, potendo comunicare con maggior efficacia grazie al messaggio già di per sé intrinsecamente incluso all’interno del dominio; a disposizione per 1 anno anche una PEC con il pieno valore legale di una raccomandata;

con capienza da 2GB, personalizzabili sul dominio e con filtri antivirus ed antispam inclusi; così facendo è possibile creare e gestire in pochi minuti un indirizzo email del tipo tiziocaio@tuodominio.it, potendo comunicare con maggior efficacia grazie al messaggio già di per sé intrinsecamente incluso all’interno del dominio; a disposizione per 1 anno anche una PEC con il pieno valore legale di una raccomandata; spazio su disco , sottodomini e redirect illimitati: ciò consente di costruire un vero sito in codice HTML, oppure reindirizzare altrove le pagine create;

, sottodomini e redirect illimitati: ciò consente di costruire un vero sito in codice HTML, oppure reindirizzare altrove le pagine create; semplice pannello di controllo dal quale gestire ogni singolo aspetto relativo al servizio;

dal quale gestire ogni singolo aspetto relativo al servizio; assistenza continua, 7 giorni su 7, in chat o al telefono, sfruttando il proprio pannello di controllo per mettersi in diretto contatto con Register.it

Il vantaggio per l’utente è di poter acquistare ad un prezzo molto vantaggioso un dominio con tutti i servizi inclusi e poter creare facilmente la propria presenza online, attivare le email personalizzate sul dominio e dar vita alle prime pagine del proprio sito web

.it, .com e oltre

30 anni or sono nacque il dominio .it. Oggi sono oltre 3 milioni gli indirizzi registrati ed ognuno di questi rappresenta una storia: persone, aziende, idee, progetti, servizi, utilità, iniziative. E dietro ognuna di queste realtà ci sono persone, pulsioni, ambizioni. Se agli esordi i costi e le competenze erano requisiti necessari per poter accedere a questo tipo di opportunità, oggi le barriere all’ingresso sono definitivamente crollate: grazie all’offerta Register.it, infatti, chiunque può dare libero sfogo alle proprie pulsioni sapendo che nulla frappone l’idea dalla sua presenza online: un solo euro e pochi click sono sufficienti per trasformare un progetto in una realtà e per consentire a questa realtà di salire sul trampolino del Web per esplorare e superare i propri limiti.

E se il .it non basta, con Register.it i domini accessibili sono anche altri ed ulteriori: .bio, .auto, .srl, .bike, .tech, .pizza, .menu, .bar, .foundation, .online e molti altri ancora sono disponibili per consentire una ancor maggiore personalizzazione. Personalizzare non è solo questione di fantasia o di creatività: oggi personalizzare un dominio significa formattare la propria identità, comunicandola al meglio per far sì che il proprio nome ed il proprio indirizzo siano facilmente memorizzabili, comprensibili, recuperabili. Oggi occorre non solo “esserci”, ma è necessario anche farsi carico di storie e di significati tali da poter coinvolgere utenti. Bisogna mettere qualcosa a fattor comune con le singole persone con cui si entra a contatto, così che il proprio dominio possa diventare un hub in grado di coinvolgere.

Register.it, società del gruppo DADA SpA, uno dei principali player europei di servizi professionali per la presenza in Rete di persone e aziende, è da più di 20 anni uno dei leader in Italia e il primo operatore italiano accreditato ICANN. Con i tanti servizi offerti tra domini, hosting, email, PEC, server, siti web, ecommerce, soddisfa le esigenze di oltre 200.000 professionisti e PMI.

Tutto inizia con un dominio, qualche pagina e un indirizzo email. Il costo? Un solo euro. Con l’offerta “tutto incluso” viene abbattuta ogni barriera all’ingresso, rendendo totalmente democratico l’accesso al Web. Dopo questo primo passo saranno le capacità dei singoli ad aggiungere valore alla propria idea, cercando nel mare magnum della rete la propria posizione e la propria identità.