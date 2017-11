Windows 10, in arrivo la companion app di Foto

Filippo Vendrame,

Microsoft è impegnato non solo a lavorare allo sviluppo di Windows 10 Redstone 4 ma anche al miglioramento dì tutte le sue principali app di sistema. In particolare, la casa di Redmond sta lavorando molto per affinare l’app Foto che in futuro proporrà un’esperienza d’uso molto più completa rispetto a quella odierna. Come ha notato il sito Aggiornamenti Lumia, il gigante del software ha rilasciato un nuovo importante update per l’app Foto all’interno del circuito Insider. Nuova versione dell’app che porta con se davvero moltissime novità.

La nuova versione dell’app è la numero 2017.39101.15230.0 ed accanto alle novità ben documentate da Microsoft, la fonte ha scoperto ulteriori nuove funzionalità che in futuro arricchiranno ulteriormente l’esperienza d’uso dell’app di Windows 10. La prima novità riguarda i “Contenuti premium” accessibili direttamente dall’app. Trattasi di una serie di effetti 3D, musiche e temi per le Storie, accessibili, però, solamente dagli Insider in possesso di un abbonamento ad Office 365. La nuova app permette di attivare anche la sezione “Contenuti speciali” attraverso la quale gli insider potranno provare ulteriori novità che lo staff della casa di Redmond sta testando internamente.

L’accesso a questi contenuti extra, però, non sarà per tutti gli Insider ma solo per un gruppo ristretto. Arrivano, inoltre, miglioramenti alle Storie, una nuova immagine per le ricerche senza risultato ed affinamenti minori.

Ben più interessanti, invece, le novità non documentate, ancora nascoste nell’app e che saranno presto disponibili per gli Insider.

Arriva nell’app Foto la sezione “Preferiti” che come fa ben intuire il nome racchiude le foto ed i video contrassegnati come “Preferiti” selezionando l’icona a forma di cuore. Fanno la loro comparsa, inoltre, gli Stickers completamente personalizzabili e i testi nelle Storie.

Infine, Microsoft rilascerà l’applicazione companion dell’app Foto per piattaforme Android ed iOS. In questo modo gli utenti potranno trasferire rapidamente le foto ed i video dal loro smartphone all’app Foto di Windows 10.

Trattasi, complessivamente, di novità molto interessanti che evidenziano come Microsoft sia al lavoro per migliorare sensibilmente l’app Foto di Windows 10. Non è chiaro quando queste novità possano arrivare pubblicamente per tutti. Sicuramente ci vorrà ancora molto tempo ma non è chiaro se si dovrà aspettare il rilascio di Redstone 4 la prossima primavera o se la nuova app Foto di Windows 10 possa arrivare prima.