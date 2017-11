Filippo Vendrame,

Windows 10 Fall Creators Update cresce rapidamente. Secondo quanto riportato da AdDuplex, infatti, l’ultima declinazione di Windows 10 è già presente su oltre il 20% dei PC Windows 10. Trattasi di un risultato molto interessante che mette in luce un tasso di adozione davvero elevato. Windows 10 Fall Creators Update, si ricorda, ha debuttato ufficialmente da appena poco più di un mese ed il suo rollout avviene a scaglioni dando la priorità ai PC più recenti.

Per Microsoft, dunque, una buona notizia, segno che gli utenti stanno procedendo speditamente all’aggiornamento non appena risulta disponibile per i loro PC. Utenti che hanno capito l’importanza di effettuare l’update perché porta con se non solamente nuove ed interessanti funzionalità ma anche tanti miglioramenti soprattutto lato sicurezza. Ovviamente, se Windows 10 Fall Creators Update sale, le altre declinazioni di Windows 10 scendono. Per esempio, Windows 10 Creators Update è passato dal 74,6% al 63,5%, mentre Windows 10 Anniversary Update è sceso dal 17,3% al 13,6%.

Ovviamente, i dispositivi prodotti da Microsoft, i Surface, hanno il tasso di adozione di Windows 10 Fall Creators Update più alto, al 45,4%. Una valore estremamente positivo ma non scontato visto che in passato non era sempre andata in questa maniera.

Per quanto riguarda gli altri produttori, per quanto concerne la velocità di aggiornamento all’ultima versione di Windows 10, spicca MSI i cui PC hanno già in massa effettuato l’update. Gli altri produttori come Dell, HP, Lenovo, ASUS e Acer sono, invece, nella media.

Infine, un dato curioso sulla diffusione dei Surface. Il Surface Pro 4 è il Surface più popolare con il vecchio Surface Pro 3 al secondo posto. Cresce bene, invece, il Surface Pro 2017 mentre sembra stentare un pochino il Surface Laptop nonostante i molti apprezzamenti della critica.