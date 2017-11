Apple e (RED): 30 milioni per il Global Fund

Marco Grigis,

Nel corso del 2017, Apple ha raccolto ben 30 milioni di dollari per il Global Fund, grazie alla vendita di device e servizi inclusi nell’iniziativa (PRODUCT)RED. Un risultato impressionante, a poche ore dalla Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS, devoluto dall’azienda per lo studio di nuove cure proprio per HIV, tubercolosi e malaria, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Apple collabora con (RED) e il Global Fund da ormai diverso tempo, ben 11 anni, diventando la società che maggiormente si è distinta nella raccolta di fondi. Il gruppo ha infatti deciso di associare all’iniziativa alcuni suoi prodotti, tutti rigorosamente di colore rosso, devolvendo parte degli introiti alla ricerca. L’ultimo in ordine di tempo è iPhone 7 (PRODUCT)RED, lanciato la scorsa primavera e andato letteralmente a ruba.

Un trend davvero positivo, considerato come nel 2017 il gruppo di Cupertino sia riuscito a raccogliere ben 30 milioni di dollari. Si tratta dell’equivalente di 144 giorni in cure 24 ore su 24 per madri sieropositive in dolce attesa nei paesi più poveri del mondo, affinché il virus non venga trasmesso al bambino. Lisa Jackson, vicepresidente Environment, Policy e Social Initiatives di Apple, ha così commentato il risultato:

Lavorando con (RED) per blocare la trasmissione dell’HIV dalle madri ai loro bambini, vediamo già un impatto significativo nelle aree dove un aiuto è maggiormente urgente. Siamo impegnati nel continuare la lotta, rafforzando le future generazioni tramite questi sforzi vitali.

Nel corso degli ultimi 11 anni, l’azienda di Cupertino ha raccolto ben 160 milioni di dollari totali per il Global Fund. In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids di domani, come tradizione il logo di 400 Apple Store diventerà rosso e, oltre alla possibilità di poter acquistare dispositivi (PRODUCT)RED, il gruppo donerà 1 dollaro per ogni transazione effettuata con Apple Pay. Verranno inoltre previsti degli speciali acquisti in-app per le applicazioni più popolari, sia di Apple che di sviluppatori terzi, i cui proventi verranno destinati alla causa.