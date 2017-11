Datally è l’app di Google per risparmiare traffico

Cristiano Ghidotti,

Il gruppo di Mountain View ha pubblicato una nuova applicazione destinata agli smartphone con sistema operativo Android: si chiama Datally ed è uno strumento utile per monitorare con precisione il traffico dati mobile e risparmiare sulla quota messa a disposizione dal proprio operatore. Un progetto noto in passato con il nome in codice Triangle, che ora viene ribattezzato, esce dalla fase beta e debutta in via ufficiale.

L’app diviene particolarmente utile in paesi come il nostro, dove i piani mobile con traffico illimitato purtroppo ancora rappresentano un’utopia. In seguito all’installazione viene chiesto il permesso di accedere a informazioni come, appunto, quelle relative al traffico dati, dopodiché ci si trova di fronte a una schermata attraverso la quale accedere a menu e sezioni. Vengono fornite statistiche dettagliate sull’utilizzo quotidiano e informazioni in merito a quali applicazioni consumano più MB. Questa la descrizione fornita dalla scheda su Play Store, dove l’applicazione può essere scaricata in download gratuito.

Risparmiare traffico dati mobile è facile, con Datally, una nuova applicazione intelligente di Google. Serve a gestire il traffico mobile e vi aiuta a monitorare, salvare e controllare i vostri dati. Attraverso tracking e controllo dell’utilizzo, potete risparmiare più dati e ottenere il massimo dal vostro telefono.

L’interfaccia di Datally è al momento disponibile solo in inglese, ma Google potrebbe inserire il supporto all’italiano e ad altre lingue con il rilascio di futuri aggiornamenti. Il grande vantaggio rispetto alle tante alternative gratuite disponibili su Play Store e che si occupano dello stesso compito è rappresentato dalla totale assenza di inserzioni pubblicitarie e acquisti in-app. In seguito all’installazione pesa poco più di 20 MB.