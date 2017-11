Microsoft Edge debutta su iOS ed Android

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato ufficialmente il debutto del suo browser Edge su iOS ed Android. Lo scorso ottobre, la casa di Redmond aveva annunciato i piani dello sviluppo di una versione per le piattaforme di Apple e di Google del suo browser di Windows 10, rilasciando una versione beta installabile da chi avesse voluto partecipare a questa fase di test. La promessa era di arrivare a rilasciare la versione finale pubblica entro la fine dell’anno.

Dopo quasi due mesi di test, il gigante del software ha deciso che il suo browser fosse pronto a debuttare ufficialmente sulle piattaforme di iOS ed Android. Annunciando il rilascio finale, la casa di Redmond ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo di queste applicazioni inviando feedback al team di sviluppo del gigante del software. Microsoft Edge, a partire da oggi, è disponibile al download gratuito attraverso l’App Store di Apple ed il Play Store di Google. Purtroppo, al momento in Italia Edge per iOS ed Android non è disponibile, questo perchè il browser supporta ancora poche lingue (Edge per iOS negli Stati Uniti, Cina, Francia e UK e per Android negli Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Francia, India e UK).

Chi avesse la versione Preview potrà continuare ad utilizzarla anche se non è chiaro se riceverà ancora aggiornamenti. Ma per i paesi in cui Edge per iOS ed Android non ha ancora debuttato ufficialmente, trattasi dell’unico modo per poter utilizzare il browser.

In ogni caso, Microsoft ha fatto sapere che lavorerà per espandere la disponibilità di Edge in altri mercati. Microsoft Edge porta sugli smartphone una buona parte delle funzionalità della versione per PC Windows 10, come i preferiti, gli elenchi di lettura, la navigazione a schede e tanto altro.

Edge per iOS ed Android permette una perfetta sincronizzazione con il browser Edge per i PC. Gli elenchi dei preferiti, le password e i siti web aperti saranno disponibili sia su mobile che sui PC. Il tutto per offrire un’esperienza d’uso continuativa e senza alcuna interruzione dovuta al cambio di dispositivo.