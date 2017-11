Natale Vodafone, in regalo Vodafone Pass

Filippo Vendrame,

Ancora novità per Natale da parte di Vodafone Italia che vuole rendere davvero speciale questa ricorrenza per tutti i suoi clienti. Dopo le offerte Christmas Pack per questo Natale 2017, Vodafone ha deciso di regalare un mese di Vodafone Pass Video, Social & Chat o Music. I clienti dell’operatore potranno guardare in streaming i video, navigare sui social social network, chattare o ascoltare musica in streaming senza consumare il traffico Internet incluso nella propria offerta.

I clienti potranno scegliere uno dei tre Vodafone Pass che potrà essere attivato gratuitamente per un mese. Al termine del periodo promozionale l’offerta si disattiverà automaticamente. Nessuna sorpresa, quindi, al termine del mese omaggio. Il Vodafone Pass scelto non sarà rinnovato e si disattiverà automaticamente. Questa promozione potrà essere attivata in tutti i negozi di Vodafone in Italia, attraverso l’app My Vodafone, oppure chiamando il numero gratuito 42994. Ma le novità natalizie non si esauriscono qui.

L’operatore ha deciso di proporre tre smartphone da abbinare alla propria offerta con un contributo d’accesso a partire da 9,99 euro. Per Natale le rate del telefono le pagherà Vodafone e quindi i clienti che sceglieranno uno di questi smartphone non dovranno aggiungere nemmeno un centesimo a quanto pagano oggi per la loro offerta di telefonia. Gli smartphone oggetto di questa promozione particolare sono: Vodafone Smart E8, Huawei P8 Lite (2017) e Samsung Galaxy A3 (2017).

La terza novità riguarda l’offerta RED che permetterà ottenere il modello Huawei P10 a zero euro al mese e con contributo iniziale di 129,99 euro. Per Natale, l’offerta di RED si arricchisce di traffico senza limiti e della possibilità di non consumare Giga su social network e chat, di 10 Giga (+ 4GB in regalo con lo smartphone a rate) di minuti e SMS nazionali illimitati, di 1000 minuti internazionali verso Unione Europea e Stati Uniti a 25 euro ogni 4 settimane con pagamento su conto corrente o carta di credito.

Maggiori informazioni direttamente sul portale di Vodafone Italia.