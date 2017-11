Samsung Galaxy A7 (2018) solo in tre paesi europei?

Luca Colantuoni,

I primi smartphone che Samsung annuncerà all’inizio del 2018 saranno quasi certamente i nuovi Galaxy A. Come sempre dovrebbero essere presentati tre modelli, successori degli attuali Galaxy A3 (2017), A5 (2017) e A7 (2017). Oltre ad un render, da qualche giorno circolano voci sull’arrivo in Europa del top di gamma, ovvero il Galaxy A7 (2018). Il produttore coreano avrebbe deciso di portare lo smartphone solo in tre paesi.

La caratteristica comune dei Galaxy A (2018) sarà lo schermo con rapporto di aspetto 18:9 (Infinity Display), un formato sempre più popolare che permette di incrementare la dimensione del display senza aumentare quella complessiva. Il design della parte frontale dovrebbe essere simile a quello del Galaxy S8, ma senza curvature laterali. Per il Galaxy A7 (2018) si prevede un pannello Super AMOLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), mentre lo schermo del Galaxy A5 (2018) dovrebbe avere una diagonale di 5,5 pollici.

Il render del Galaxy A7 (2018) evidenzia lo spessore ridotto delle cornici e il lettore di impronte digitali posizionato sotto la fotocamera posteriore, un layout che verrà probabilmente adottato anche per il Galaxy S9. Secondo la fonte del sito SamMobile, Samsung distribuirà questo modello solo in Germania, Polonia e Russia. In tutti gli altri paesi europei sarà offerto il Galaxy A5 (2018). In Italia non sono mai arrivati ufficialmente i Galaxy A7 (2017) e Galaxy A7 (2016), quindi l’ipotesi è abbastanza plausibile.

Per “allineare” la numerazione con quella della serie Galaxy S, il produttore coreano potrebbe scegliere i nomi Galaxy A8 (2018) per il Galaxy A5 (2018) e Galaxy A8 Plus (2018) per il Galaxy A7 (2018).