Volantino MediaWorld: smartphone, PC e televisori

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valevole da oggi 30 novembre sino al prossimo 7 dicembre. All’interno del nuovo volantino, i clienti della catena di elettronica potranno trovare molte proposte su tanti prodotti high tech delle più grandi marche. Inoltre, tutti gli acquisti sopra i 199 euro potranno essere pagati a rate con il ben noto “Tasso Zero MediaWorld” in 25 rate.

Tra gli smartphone, la catena di elettronica propone l’iPhone X con prezzi a partire da 1189 euro, oppure l’iPhone 7 128GB a 699 euro. Tra i modelli Android spicca il Samsung Galaxy Note 8 a 999 euro ed il Huawei Mate 10 Lite a 349 euro. Presenti anche alcune proposte nel mondo PC con prodotti tutti equipaggiati con il sistema operativo Windows 10. Per esempio, il modello Acer Spin 5 (convertibile) è offerto al prezzo di 599 euro con Intel core i3 e 8GB di RAM. Per gli appassionati del gaming, MediaWorld propone la PS4 500GB con due giochi a 279 euro, oppure la console Xbox One S 500GB con un gioco a 229 euro.

Per chi ama la fotografia, la catena di elettronica propone alcune reflex tra cui il modello Canon EOS 200D con ottica inclusa a 669 euro.

Presenti moltissimi televisori di ultima generazione, anche con schermo curvo, di importanti brand come LG e Samsung, pensati per tarsformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica.

Infine, non possono mancare gli accessori per i PC e gadget come gli hoverboard che piacciono moltissimo agli adolescenti.