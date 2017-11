Xbox One X, Microsoft soddisfatta del debutto

Filippo Vendrame,

La nuova consolo Xbox One X ha avuto un’accoglienza davvero ottima da parte dei giocatori che hanno deciso di acquistarla in massa. Satya Nadella, CEO di Microsoft, durante l’incontro annuale con gli azionisti, ha espresso parole di soddisfazione per il lancio della nuova console che starebbe vendendo moltissimo in questo periodo di shopping legato alle festività di fine anno. Un risultato che forse nemmeno la casa di Redmond si aspettava.

Prima del debutto della console, infatti, Microsoft aveva più volte messo le mani avanti sottolineando che l’Xbox One X era un prodotto pensato per i gamer più esigenti e quindi, di fatto, un prodotto di nicchia. Invece, le vendite starebbero dicendo che la nuova console della casa di Redmond starebbe piacendo molto non solo ai “professionisti del gioco” ma anche a tutti gli altri giocatori che avrebbero deciso di puntare sulla più potente console oggi presente sul mercato. Satya Nadella non ha specificato esattamente il numero di Xbox One X vendute sino ad oggi, tuttavia la nota catena di negozi specializzati in videogiochi, GameStop, ha certificato una partenza davvero sprint della console di Microsoft e nel Regno Unito, l’Xbox One X nella prima settimana di vendita avrebbe fatto molto meglio della sua storica rivale PS4 Pro.

Il prezzo molto alto della console (in offerta su Amazon a 499 euro) non sembra aver influito più di tanto con i giocatori che avrebbero deciso di puntare senza indecisioni su questo prodotto.

La società, inoltre, intende intensificare i propri sforzi nel mondo del gaming, un’industria che vale, oggi, ben oltre i 100 miliardi di dollari.

Microsoft punterà ad ampliare il bacino di iscritti a Xbox Live e ad integrare le risorse dedicate al gaming non solo all’interno delle console ma anche dei PC e degli smartphone.

Un impegno importante che vede Microsoft sempre più protagonista anche all’interno del settore dei videogiochi.