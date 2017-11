Xiaomi annuncia il nuovo Redmi 5A

Luca Colantuoni,

In attesa dei Redmi 5 e Redmi 5 Plus, Xiaomi ha presentato in India il nuovo Redmi 5A, successore del precedente Redmi 4A, uno dei modelli più venduti (oltre 4 milioni di unità) tra quelli offerti dal produttore cinese. Lo smartphone possiede caratteristiche interessanti e migliori rispetto ai suoi diretti concorrenti, come evidenziato durante l’evento di lancio.

Gli smartphone presi come riferimenti da Xiaomi sono il Moto C e il Galaxy J2, entrambi con 1 GB di RAM e senza slot microSD. Il Redmi 5A integra invece 2 o 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e offre fino a 21 ore in conversazione e 8 giorni in standby. L’elevata autonomia è dovuta alla presenza di un processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, in grado di gestire anche compiti più gravosi. Lo schermo da 5 pollici ha una risoluzione di 1280×720 pixel. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con apertura f/2.2, flash LED, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e supporto HDR.

La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 5 megapixel con apertura f/2.0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot separato da quello per la microSD). Sono inoltre presenti l’emettitore ad infrarossi (lo smartphone può essere usato come un telecomando), il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. L’uso di fogli in grafite pirolitica, come nello Xiaomi Mi A1, consente di ridurre la temperatura interna.

Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat con interfaccia MIUI 9. Il Redmi 5A sarà disponibile in tre colori (Platinum Silver, Champagne Gold e Rose Gold) dal 7 dicembre. I prezzi sono 5.999 rupie (2GB+16GB) e 6.999 rupie (3GB+32GB)