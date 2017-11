Xiaomi Redmi 5 e 5 Plus, annuncio il 7 dicembre

Luca Colantuoni,

Manca solo un mese alla fine dell’anno, ma i produttori di smartphone vogliono “sparare le ultime cartucce”. Xiaomi ha organizzato un evento per il 7 dicembre, durante il quale verranno annunciati i nuovi Redmi 5 e Redmi 5 Plus, successori degli attuali Redmi 4 Standard e Redmi 4 Pro. Entrambi hanno uno schermo con rapporto di aspetto 18:9.

La dimensione del display e il processore saranno le principali differenzi tra i due smartphone. In base alle ultime indiscrezioni, il Redmi 5 avrà uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e integrerà uno Snapdragon 450. Per il Redmi 5 Plus si prevedono uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e uno Snapdragon 625. La dotazione hardware del Redmi 5 dovrebbe comprendere 2/3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD, mentre il Redmi 5 Plus dovrebbe avere 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage.

Xiaomi avrebbe scelto per entrambi una fotocamera posteriore da 12 megapixel, una fotocamera frontale da 5 megapixel, connettività WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido micro + nano/microSD), sensore ad infrarossi, lettore di impronte digitali e porta micro USB 2.0. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 7.1.2 Nougat con interfaccia MIUI 9.

I due smartphone saranno disponibili in nove colori: nero, oro, oro rosa, bianco, blu, rosso, rosa, grigio e argento. I prezzi verranno divulgati la prossima settimana. È prevista la distribuzione ufficiale in Europa, quindi in futuro potranno essere acquistati anche dagli utenti italiani.