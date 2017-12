Amazon Prime Video su Apple TV: l’app è in test

Marco Grigis,

Giungono piccole novità sull’applicazione nativa di Amazon Prime Video per Apple TV, annunciata la scorsa estate da Tim Cook sul palco della WWDC e ancora lontana da un effettivo lancio. Sebbene il software sia stato inizialmente previsto per l’autunno, sembra che vi siano stati dei ritardi, tanto che a oggi non esiste una precisa data di effettiva disponibilità. Da Reddit, tuttavia, giungono alcune conferme: l’applicazione sarebbe ora in fase di test.

L’applicazione nativa di Amazon Prime Video permetterà, ai possessori di una Apple TV di quarta e quinta generazione, di approfittare del catalogo di streaming del gruppo, senza intoppi e limitazioni. In attesa del rilascio, è comunque possibile fruire delle serie e dei film targati Amazon sul grande schermo tramite il set-top-box targato mela morsicata, tuttavia è necessario disporre di un altro dispositivo iOS, quale un iPad, sfruttando AirPlay.

Secondo quanto reso noto da due utenti Reddit, i dipendenti di Amazon avrebbero accesso alla versione beta del software, in fase di testing proprio in queste settimane. Sono stati mostrati anche alcuni screenshot di controprova, ma al momento nessuna effettiva data di lancio è stata resa nota al grande pubblico. Non è dato sapere, inoltre, quanto sia affidabile l’indiscrezione emersa: qualche tempo fa, infatti, proprio su Reddit è stata annunciata la data del 26 ottobre per l’inaugurazione dell’applicazione, tempistica poi non rispettata.

In attesa di aggiornamenti, l’annuncio di Tim Cook sul palco della WWDC 2017 è stato molto importante, poiché ha segnato la fine delle contrapposizioni proprio tra Apple e Amazon. Nel 2015, infatti, il colosso del commercio elettronico aveva deciso di rimuovere Apple TV e Chromecast dai propri cataloghi, per spingere i prodotti della linea Amazon Fire per l’intrattenimento domestico. A seguito dell’evento dello scorso giugno, l’acquisto del set-top-box targato mela morsicata è stato reso nuovamente possibile sulla piattaforma dell’azienda leader in vendite online.