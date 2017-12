Anno 2019, più phablet e meno smartphone

Luca Colantuoni,

IDC ha pubblicato le sue previsioni relative alle consegne di smartphone tra il 2017 e il 2021. Il numero complessivo dei dispositivi aumenterà di circa 200 milioni, ma a partire dal 2019 si verificherà il sorpasso dei phablet sui tradizionali smartphone. Sul mercato ci saranno quindi più modelli con schermo superiore a 5,5 pollici e ciò sarà dovuto anche al rapporto di aspetto 18:9, sempre più utilizzato dai produttori per non incrementare eccessivamente le dimensioni complessive.

La società di analisi stima che entro fine anno verranno consegnati 1,49 miliardi di smartphone con un +1.2% rispetto al 2016. Il numero aumenterà fino a 1,71 miliardi di unità nel 2021 (+3,2% rispetto al 2020). I phablet, ovvero la categoria di smartphone con schermo compreso tra 5,5 e 7 pollici, diventeranno sempre più popolari tra gli utenti. IDC prevede un incremento delle consegne da 611 milioni di unità del 2017 a un miliardo nel 2021. Nel corso dei 5 anni (2017-2021), la percentuale di crescita annuale composta sarà 3% per l’intero mercato, -7,4% per gli smartphone con display inferiore a 5,5 pollici e +18,1% per i phablet.

La fascia alta del mercato sarà ancora dominata da Samsung, “inventore” dei phablet con lo storico Galaxy Note del 2011 (all’epoca erano considerati phablet gli smartphone con schermo superiore a 5 pollici). I produttori cinesi hanno democratizzato la categoria, portando sul mercato modelli molto più economici e ora possiedono un market share superiore al 50%. La maggioranza dei phablet sarà basata su Android, ma crescerà anche il numero degli iPhone Plus o iPhone X.

Attualmente il market share degli smartphone Android è circa l’85%, mentre quello degli iPhone è circa il 15%. Secondo IDC, le percentuali rimarranno praticamente invariate nel 2021.