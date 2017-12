Facebook porta Messenger nei siti delle aziende

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato un’importante novità per tutte le aziende che operano attraverso il social network. Facebook ha fatto sapere di aver allargato la disponibilità del suo servizio di “Customer Chat” attraverso il quale le aziende possono interagire con i loro clienti all’interno dei loro siti web sfruttando Messenger. “Customer Chat” è essenzialmente un plugin che porta l’esperienza di Messenger all’interno di un qualsiasi sito web dando la possibilità alle aziende di poter dialogare con i loro clienti proprio come fanno normalmente tra di loro gli iscritti su Facebook.

Trattasi di un modo molto interessante di offrire un servizio di assistenza cliente in maniera rapida e flessibile. Inoltre, “Customer Chat” salva le conversazioni e questo permette di continuarle in un secondo momento senza dover aprire ogni volta una nuova discussione. Questo nuovo servizio era stato lanciato all’inizio del mese ma solamente come beta privata. Facebook afferma che, invece, adesso, “Customer Chat” è aperto a qualsiasi attività commerciale come parte di un test pubblico. Il social network per l’occasione ha anche rilasciato tutte le istruzioni su come si può integrare ed utilizzare “Customer Chat” per le proprie necessità aziendali.

Il successo di “Customer Chat” dipenderà, però, dal gradimento degli utenti che oggi sono, invece, abituati a dialogare con le aziende attraverso altri canali come le email. Facebook vuole far diventare Messenger ancora più importante, rendendolo il baricentro delle comunicazioni anche in ottica aziendale.

Di recente, del resto, il social network ha lavorato moltissimo in questa direzione offrendo alle imprese anche nuovi bot da utilizzare in Messenger per le loro attività. Sarà quindi molto interessante scoprire il gradimento di questa nuova funzionalità e come questo servizio evolverà nel tempo.

Ma visto il grande bacino di utenti di Messenger, “Customer Chat” potrebbe diventare un servizio largamente utilizzato senza grosse difficoltà.