LG Mobile: Hwang Jeong-hwan nuovo CEO e presidente

Cristiano Ghidotti,

Importanti avvicendamenti al vertice di LG Mobile Communications Company: il gruppo ha scelto Hwang Jeong-hwan come nuovo CEO e presidente della divisione, forte della sua esperienza acquisita in anni di attività nel comparto che si occupa di ricerca e sviluppo. Prenderà il posto di Juno Cho, a cui toccherà un nuovo ruolo all’interno della parent company.

Hwang è stato coinvolto nelle iniziative di LG legate all’universo mobile fin dalla progettazione dei primi smartphone risalente all’ormai lontano 2009 e come CTO del Multimedia R&D Lab. Cambia anche il Chief Technology Officer: Park Il-pyung (ex CTO di Harman International e numero uno dell’Intelligent Computing Lab del Samsung Advanced Institute of Technology) sostituirà l’attuale Skott Ahn, con quest’ultimo chiamato a svolgere un nuovo compito all’interno di LG Corp. Ancora, Han Chang-hee (oggi Vice President of Appliance Marketing Communications) è stato nominato a capo del Global Marketing Center, sostituendo Brian Na che diventerà presidente delle operazioni nell’area Western Europe. Questo il comunicato ufficiale.

LG Electronics, per affrontare al meglio le sfide che la attendono, ha annunciato la nomina di nuovi dirigenti alla guida della Mobile Communications Company, del Chief Technology Office e del Global Marketing Center. Ha inoltre comunicato l’istituzione della nuova B2B Company, al fine di espandere le proprie operazioni commerciali e consolidare le funzioni aziendali per le varie divisioni di LG Electronics.

Vi sarà dunque un maggiore focus sull’ambito business-to-business, in particolare per quanto riguarda l’energia, gli information displays e le soluzioni verticali. A guidare la nuova B2B Company sarà Kwon Soon-hwang, ex numero uno della Business Solutions Company di LG e responsabile per le operazioni nel territorio indiano. Il gruppo rende noto in conclusione che all’interno del Convergence Business Development Center verranno messe in campo iniziative legate all’intelligenza artificiale, alla Internet of Things e alla connettività device-to-device.