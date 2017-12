Microsoft aggiorna Windows 10 Fall Creators Update

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 Fall Creators Update. Trattasi di un update che ovviamente non introduce nessuna novità ma va a risolvere tanti piccoli problemi ed ad ottimizzare le prestazioni. Fall Creators Update è stato rilasciato meno di due mesi fa ma questo è già il secondo update cumulativo che la casa di Redmond rilascia per tutti i suoi utenti che hanno già installato questa ultima versione di Windows 10.

L’obiettivo è quello di rendere Fall Creators Update il più stabile possibile eliminando tutti quei piccoli bug che gli utenti segnalano. Il change log di questo aggiornamento è piuttosto importante. Microsoft sembra essere intervenuta in moltissime settori del sistema operativo, dalla gestione della rete sino all’esecuzione problematica di alcune app in precisi scenari d’uso. Insomma, un update importante che dovrebbe risolvere tanti piccoli problemini dell’ultima declinazione di Windows 10. Vista l’importanza dell’update il suggerimento, quindi, è di scaricarlo e di installarlo il prima possibile attraverso il consueto canale di Windows Update.

Al termine dell’aggiornamento sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche. Si ricorda che il rollout di Windows 10 Fall Creators Update è ancora in corso. Microsoft sta distribuendo la nuova versione di Windows 10 dando la priorità ai PC più recenti su cui l’update era stato testato per poi distribuirlo anche a tutti gli altri PC non appena la piattaforma risultasse maggiormente stabile.

L’obiettivo, infatti, è quello di offrire un’esperienza d’aggiornamento perfetta per tutti e senza alcuna complicazione.