Samsung W2018, flip phone con fotocamera top

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha annunciato in Cina un nuovo smartphone di fascia alta. Non si tratta di un modello delle serie Galaxy S o Galaxy Note, ma del Samsung W2018, un modello che eredita diversi componenti dai Galaxy S8 e Galaxy Note 8. La principale differenza è il fattore di forma. Si tratta infatti di un flip phone o “telefono a conchiglia” con doppio display. Purtroppo non è prevista la distribuzione internazionale.

Il Samsung W2018 possiede un telaio in alluminio e due schermi da 4,2 pollici (interno ed esterno) con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Nella documentazione della TENAA, l’ente certificatore cinese, è presente anche una versione con 256 GB che potrebbe arrivare in futuro sul mercato. Oltre al touch è possibile sfruttare la tastiera fisica e i pulsanti di navigazione circolari.

Sono inoltre presenti il pulsante per Bixby, la porta USB Type-C e i vari moduli per la connettività mobile (WiFi, Bluetooth e LTE). La fotocamera frontale è piuttosto modesta (5 megapixel), mentre quella posteriore ha una risoluzione di 12 megapixel, probabilmente lo stesso sensore usato per il Galaxy S8. Samsung ha però scelto un obiettivo con apertura f/1.5, superiore a quella (f/1.6) di LG V30 e Huawei Mate 10.

Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, il software della fotocamera effettua la variazione automatica dell’apertura tra f/1.5 e f/2.5. La stessa tecnologia potrebbe essere integrata nei futuri Galaxy S9/S9+. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Samsung Experience. L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo verrà rilasciato nel 2018. Il prezzo non è stato comunicato, ma si prevede molto elevato (circa 2.000 dollari).