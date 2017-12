Sottocosto Unieuro, iPhone 8 a 729 euro

Filippo Vendrame,

Unieuro inizia il mese di dicembre in maniera molto “aggressiva” lanciando il sottocosto in tutti i suoi punti vendita. Sino al prossimo 10 dicembre, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di tantissime offerte su molti prodotti come smartphone, tablet pc, computer, console, TV e molto altro ancora. Trattandosi di un sottocosto, tutti i prodotti disponibili in saldo si intendono solamente sino ad esaurimento scorte.

Dunque, solamente i più rapidi potranno approfittare di questa opportunità che può consentire di anticipare lo shopping di Natale andando a risparmiare cifre importanti. Per esempio, tra gli smartphone si segnala il Samsung Galaxy S8 proposto al prezzo di 599 euro, oppure l’iPhone 8 64GB a 729 euro. Altrettanto interessanti il Huawei P10 a 449 euro e l’Honor 8 a 249 euro. Tra i tablet si evidenzia l’iPad 2017 128GB solo WiFi a 429 euro. Per gli appassionati di gaming, Unieuro sconta la PS4 1TB con due giochi al prezzo di 299,99 euro.

Unieuro mette sottocosto anche molti PC Windows 10 per chi fosse interessato a cambiare il proprio computer di casa o di lavoro. Per esempio, l’Acer Swift 3, con display da 14 pollici, processore Intel Core i5 e 8GB di RAM, è proposto al prezzo di 599,99 euro. Non mancano poi accessori come stampanti e monitor per i computer.

Sottocosto da Unieuro che prosegue anche sui televisori di ultima generazione che permettono di trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica e su gadget come gli hoverboard e persino sui robot smart per le pulizie domestiche come sul modello iRobot Roomba 616 a 258,90 euro.