Nokia 2 in Italia il 14 gennaio a 119 euro

Cristiano Ghidotti,

Le celebrazioni per il primo compleanno di HMD Global sono state accompagnate da un annuncio che riguarda direttamente il nostro paese: il gruppo ha annunciato l’arrivo in Italia dello smartphone Nokia 2, modello entry level della gamma Android che sarà disponibile sul territorio a partire dal 14 gennaio, al prezzo di 119 euro.

Già note le specifiche tecniche, diffuse a fine ottobre in occasione della presentazione internazionale: display da 5 pollici con risoluzione HD e pannello studiato in modo da ottimizzare il consumo energetico, processore quad core Qualcomm Snapdragon 212 da 1,3 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Il vero punto di forza è costituito dalla batteria da 4.100 mAh, che secondo i test condotti dal produttore assicura due giorni di autonomia con una singola ricarica. Un telefono dunque indicato per tutti coloro che rimangono fuori casa o lontani dall’ufficio per lunghi periodi e non vogliono rischiare di rimanere a secco o essere costretti a portare con sé un power bank.

Altra caratteristica degna di nota è la presenta di Android stock (Nougat al lancio, poi arriverà Oreo): l’assenza di personalizzazioni applicate all’interfaccia del sistema operativo consente di accelerare i tempi di rilascio degli update offrendo così un maggiore livello di sicurezza. Ancora, lo smartphone è ottenuto dalla lavorazione di un unico blocco di alluminio 6000, proprio come accade con il top di gamma Nokia 8, a testimonianza dell’attenzione riposta nel design. Sul retro trova posto una fotocamera da 8 megapixel con flash LED, mentre quella frontale per i selfie è da 5 megapixel. Garantito inoltre il supporto all’intelligenza artificiale dell’Assistente Google.

In chiusura, la nostra QUERY sottoposta ad Alberto Colombo, General Manager di HMD Global per l’Italia, registrata proprio in occasione dell’evento milanese organizzato per festeggiare il primo compleanno del gruppo: abbiamo parlato dell’accoglienza riservata dal pubblico, della responsabilità associata a un brand importante come Nokia e delle prospettive future.