5G, 1.7 Gpbs su di un treno in corsa

Filippo Vendrame,

Samsung ha annunciato di aver completato con successo un test di connettività 5G effettuato su di un treno in movimento, in collaborazione con il carrier giapponese KDDI, raggiungendo una velocità di picco di 1.7 Gbps. Un test davvero molto importante che mette in evidenzia ancora una volta le grandi potenzialità del 5G soprattutto visto che è stato effettuato ad una velocità di circa 100 Km/h. Gli attuali standard di comunicazione soffrono l’alta velocità e questo test ha dimostrato, invece, come il 5G sarà in grado di offrire prestazioni notevoli anche in movimento.

Visto che il 5G sarà utilizzato anche per connettere in tempo reale auto e treni per migliorare la mobilità, trattasi della dimostrazione della validità di questa soluzione che sarà utilizzata in questo settore. In questo test è stato scaricato un video a 8K e caricato contestualmente un filmato a 4K registrato all’interno del treno durante il viaggio. Secondo Samsung, questo test ha dimostrato che in futuro il 5G potrà essere utilizzato all’interno dei treni non solo per offrire connettività Internet ma anche per servizi di intrattenimento e di informazioni per i passeggeri.

Anche il settore dei treni potrebbe subire una profonda rivoluzione con l’arrivo del 5G, non solo in ottica sicurezza ma anche per quanto riguarda l’intrattenimento e servizi di valore aggiunto da offrire ai passeggeri durante i lunghi spostamenti.

La collaborazione tra Samsung ed il carrier giapponese KDDI è iniziata nel 2015 e l’obiettivo finale è quello di rendere il 5G una realtà commerciale a partire dal prossimo 2020.

Continuano positivamente in tutto il mondo le sperimentazione in ottica 5G, una tecnologia che rivoluzionerà il mondo delle telecomunicazioni nel giro di pochi anni.

Anche in Italia si stanno avviando i primi cantieri per i test del 5G che vedono in campo realtà come TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre.