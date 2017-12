Elon Musk: la Roadster nello spazio? Uno scherzo

Filippo Vendrame,

Elon Musk è sicuramente una persona geniale ma anche molto goliardica. Nel corso del weekend era rimbalzata la notizia che SpaceX avrebbe utilizzato come Payload (come carico) per il lancio inaugurale del suo razzo Falcon Heavy addirittura la nuova Tesla Roadster. La fonte ero lo stesso Elon Musk che venerdì sera aveva lanciato questa idea attraverso il suo profilo su Twitter. In un primo momento, l’idea, per quanto assurda, sembrava davvero vera. Del resto, Elon Musk non nuovo con uscite ad effetto.

Tuttavia, dopo che la notizia era uscita su The Verge ed aveva fatto il giro del mondo, Elon Musk si è affrettato a comunicare proprio a The Verge che era tutto uno scherzo. Niente Tesla Roadster nello spazio a quanto sembra, anche se alcuni rapporti continuerebbero ad insistere che il progetto sarebbe, invece, reale. La realtà è che Elon Musk ha voluto solamente lanciare una provocazione ed attirare l’attenzione sui suoi progetti, come del resto è solito fare da bravo comunicatore. Il Falcon Feavy, infatti, dopo molti rinvii, l’ultimo proprio alcuni giorni fa, dovrebbe debuttare ufficialmente il prossimo mese e probabilmente Elon Musk ha voluto solamente accendere maggiormente l’attenzione su questo evento.

Falcon Heavy è il successore del Falcon 9. Si tratta di un razzo molto più potente che dovrebbe consentire a SpaceX di portare carichi più pesanti in orbita e servirà probabilmente anche per le future missioni sulla Luna. Originariamente doveva debuttare svariati anni fa, ma tra i mille problemi tecnici che l’azienda ha dovuto superare, il primo lancio dovrebbe avvenire solo il prossimo gennaio 2018.

Falcon Heavy è, in termini eccessivamente semplici, tre razzi Falcon 9 uniti insieme. Questo razzo sarà, quindi, in grado di creare circa tre volte la spinta di un singolo razzo Falcon 9, consentendo di portare a termine missioni oltre l’orbita terrestre.

Tra un mesetto, dunque, il Falcon Heavy dovrebbe spicca il volo anche se al suo interno non ci sarà alcuna Tesla Roadster.