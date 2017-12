Facebook annuncia Messenger Kids

Luca Colantuoni,

Facebook ha lanciato negli Stati Uniti una nuova app indirizzata ai più piccoli. Messenger Kids, al momento disponibile in versione preliminare solo per iOS, offre funzionalità simili a Messenger, ma il controllo dell’applicazione è totalmente affidato ai genitori. Non è richiesta la creazione di un account per i figli e non è presente nessun banner pubblicitario.

Dopo aver discusso con genitori, associazioni ed esperti, Facebook ha sviluppato un’app che permette ai bambini (età compresa tra 6 e 12 anni) di rimanere in contatto con amici e parenti. Messenger Kids può essere installata sui dispositivi dei più piccoli (iPhone, iPad e iPod touch), utilizzando l’account dei genitori per l’autenticazione. Al termine del setup iniziale è sufficiente inserire nome e foto del figlio, che non sarà ricercabile pubblicamente. Solo il genitore può aggiungere, approvare e bloccare i contatti, utilizzando la sua app Facebook. L’app è conforme al Children’s Online Privacy and Protection Act (COPPA) in vigore negli Stati Uniti.

L’interfaccia di Messenger Kids è più semplice e colorata rispetto a quella di Messenger. All’avvio vengono mostrati diversi riquadri con le conversazioni avute recentemente con i contatti approvati dai genitori. È ovviamente possibile inviare messaggi di testo, ma l’applicazione è più orientata all’uso di videochiamate one-to-one e di gruppo. I bambini possono utilizzare effetti sonori, maschere, emoji, GIF e sticker, scrivere e disegnare sullo schermo durante la conversazione. Questi tool sono stati scelti direttamente da Facebook per evitare l’accesso a contenuti inappropriati. Sono stati inoltre eliminati i pagamenti e la condivisione della posizione.

Nelle prossime settimane verrà rilasciata anche la versione Android su Google Play Store e Amazon App Store. Non è noto se e quando l’applicazione sarà accessibile in altri paesi.