Ingress Prime, l’evoluzione del primo gioco AR

Ingress non è un gioco mobile qualsiasi: è stato il primo a sperimentare in modo efficace e convincente l’integrazione della realtà aumentata e a crearlo sono state le menti geniali di Niantic Labs, startup nata all’interno di Google, poi divenuta indipendente e più di recente capace di sfornare un successo come Pokémon GO. Ora, a oltre cinque anni di distanza dal debutto ufficiale, il team di sviluppo annuncia la sua futura evoluzione: si chiamerà Ingress Prime.

Non si tratterà di un’app indipendente, bensì di un aggiornamento che verrà rilasciato nel corso del 2018 per quella esistente, mantenendo pressoché inalterate le dinamiche di un gameplay capace di conquistare e fidelizzare milioni di giocatori in tutto il mondo, tanto che il gruppo di Mountain View ha preso in considerazione l’idea di dedicargli uno show televisivo. Miglioreranno invece l’interfaccia e il comparto grafico, con un focus maggiore sulla storia e sulla narrazione. Dal punto di vista tecnologico, Ingress Prime sfrutterà appieno le potenzialità di ARCore (Google) e ARKit (Apple), per offrire un’interazione evoluta con gli elementi in realtà aumentata su device con sistema operativo Android e iOS. Di seguito il teaser trailer che, purtroppo, non mostra sessioni di gioco.

In cantiere anche la realizzazione di un’anime dedicato al mondo di Ingress, una serie animata che avrà il compito di conquistare nuovi adepti, presumibilmente trasmessa online o su qualche piattaforma digitale dedicata allo streaming. Si ricorda infine che il team di Niantic è attualmente al lavoro anche su Harry Potter: Wizards Unite, altro gioco mobile annunciato nei mesi scorsi, basato sull’AR e anch’esso in arrivo nel corso del 2018. Al momento non sono state rese note informazioni più dettagliate in merito alle tempistiche necessarie per il lancio.