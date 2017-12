iOS 11.2 rilasciato nel weekend: le novità

Marco Grigis,

Un weekend di insoliti aggiornamenti, quello che ha coinvolto i possessori di un dispositivo Apple. La società di Cupertino, infatti, ha deciso di anticipare a sorpresa il rilascio di iOS 11.2, rendendolo disponibile dalla mattina di sabato. Il pacchetto d’upgrade, giunto a solo un mese di distanza da iOS 11.1, corregge alcuni bug e introduce nuove funzioni.

È davvero singolare la scelta di Apple di rilasciare l’aggiornamento a iOS nel corso del weekend, anziché durante la tradizionale tornata di upgrade del martedì. Secondo gli esperti a stelle e strisce, il gruppo di Cupertino potrebbe aver deciso di anticipare la release per rispondere a un bug apparso in iOS 11.1.2, relativo ad alcuni crash incontrati dagli utenti su iPhone X. A quanto pare, per una problematica relativa alla gestione della data, alcuni possessori dello smartphone da 5.8 pollici hanno notato riavvii improvvisi del terminale, a volte anche in loop.

iOS 11.2 risolve questa problematica e, naturalmente rappresentando un aggiornamento sostanziale e non solamente un pacchetto intermedio, introduce anche nuove funzionalità. A partire dal supporto ai 7.5 watt per i dispositivi dotati di carica wireless, ovvero iPhone 8 e iPhone X, pronto a garantire tempi di ricarica più veloci. Non è però tutto, poiché iOS 10.2 dovrebbe rendere anche disponibile Apple Pay Cash, il sistema di pagamenti peer-to-peer tramite iMessage, sebbene al momento questa possibilità pare non sia completamente implementata.

Non è però tutto: la nuova versione di iOS permette di approfittare di nuovi sfondi animati per iPhone X, migliora la stabilizzazione dell’immagine nella registrazione dei video, propone un flusso di fruizione semplificato per i podcast, include rinnovati monitoraggi sportivi in HealthKit e risolve alcune problematiche relative alle notifiche di Mail per gli account Exchange.

Come di consuetudine, iOS 11.2 è disponibile via OTA dalla voce Aggiornamento Sotware del menu Generali o, in alternativa, collegando il proprio device al computer tramite iTunes.