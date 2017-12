Microsoft Hololens disponibile in Italia

Filippo Vendrame,

Un mese fa Microsoft aveva annunciato che Microsoft Hololens, il suo famoso visore per la Mixed Reality, sarebbe arrivato ufficialmente in molti più paesi, Italia inclusa, a partire dal primo dicembre. La casa di Redmond ha mantenuto la parola e Microsoft Hololens è ufficialmente disponibile all’interno del Microsoft Store italiano. Chi fosse interessato ad acquistarlo potrà farlo direttamente dall’eshop italiano della società.

Sono due le versioni disponibili: Microsoft HoloLens Development Edition e Microsoft HoloLens Commercial Suite. La prima variante, disponibile al prezzo di 3299 euro, è pensata per tutti gli sviluppatori che vogliono provare questo innovativo prodotto ed iniziare a sviluppare soluzioni che sfruttino la Mixed Reality di Microsoft. Microsoft HoloLens Commercial Suite, al prezzo di ben 5489 euro, invece, è una soluzione ideata per le aziende che intendono adottare il visore per le loro attività ed include una serie di servizi extra di valore aggiunto specifici per il mondo enterprise.

Ufficiosamente, Microsoft Hololens era già arrivato in Italia attraverso alcuni partner Microsoft. Adesso, però, tutti gli sviluppatori e tutte le aziende potranno mettere le mani su questo innovativo prodotto per i loro progetti.

La Mixed Reality e gli Hololens stanno aiutando molte aziende a reinventare il loro futuro grazie a soluzioni prima inimmaginabili. La Ford, per esempio, utilizza questi visori per progettare il design delle sue nuove auto, creando modelli virtuali in scala reale per ottimizzare e rendere più rapida la progettazione di nuovo modello.

Un nuovo modello degli Hololens è atteso solamente nel 2019 e, quindi, l’investimento, importante in termini economici, ha ancora perfettamente senso, oggi. Hololens è, quindi, dedicato agli sviluppatori e alle aziende. Gli utenti consumer possono provare la Mixed Reality grazie ai più semplici visori progettati da HP, Lenovo e Dell su computer in cui è installato Windows 10 Fall Creators Update.