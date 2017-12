Nokia 9 e nuovo Nokia 8, annuncio il 19 gennaio?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha recentemente festeggiato il suo primo compleanno, annunciando anche l’imminente arrivo in Italia del Nokia 2. Il 2018 del produttore finlandese inizierà con la presentazione del Nokia 9 che, in base alle ultime indiscrezioni, verrà mostrato durante un evento organizzato in Cina per il 19 gennaio. Insieme al top di gamma dovrebbe essere svelato anche il nuovo Nokia 8.

I due smartphone sembrano indirizzati specificamente al mercato cinese, in quanto il Google Play Store e altri servizi dell’azienda di Mountain View verranno sostituiti da app che rispettano le rigide leggi locali. Anche il Nokia 6 era stato annunciato prima in Cina e successivamente distribuito in tutto il mondo. Lo stesso accadrà probabilmente con i Nokia 9 e Nokia 8 (2018). Quest’ultimo dovrebbe avere una dotazione hardware simile all’attuale modello, ma uno schermo con rapporto di aspetto 18:9, certificazione IP67 e nessun jack audio da 3,5 millimetri.

Per quanto riguarda il Nokia 9 si prevede un display 18:9 da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), processore octa core Snapdragon 835, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, certificazione IP67, doppia fotocamera posteriore e porta USB Type-C. Anche questo modello non avrà il jack audio, quindi servirà un adattatore per gli auricolari, probabilmente incluso nella confezione.

Secondo la fonte cinese i prezzi saranno 3.699 yuan (circa 470 euro) per la versione con 64 GB di storage e 4.199 yuan (circa 535 euro) per quella con 128 GB di storage. Considerando che la versione Plus del Nokia 8 costa 699 euro, i prezzi italiani del Nokia 9 saranno certamente più alti.