PLY, il casco smart per motociclisti

Cristiano Ghidotti,

Si parla spesso di tecnologia mobile applicate all’ambito delle quattro ruote, ma c’è anche chi pensa ai motociclisti: è il caso di eCELL Electronics, che ha scelto la piattaforma Kickstarter per lanciare una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di finanziare la produzione e commercializzazione di PLY. Si tratta di un casco smart connesso, che offre funzionalità avanzate con un’attenzione particolare alla sicurezza.

Chi sceglie di acquistarne un’unità durante la fase di pre-ordine può farlo al prezzo di 399,00 dollari, con le consegne che prenderanno però il via solo nella primavera del 2018. Sotto la visiera è presente una videocamera con lente grandangolare in grado di fungere da dashcam, ovvero di registrare il percorso effettuato in alta risoluzione (1280×720 pixel a 30 fps), salvando il flusso in una scheda di memoria integrata. I filmati potranno poi essere visualizzati o trasferiti su smartphone in modalità wireless, tramite il modulo WiFi, con tanto di informazioni relative alla geolocalizzazione raccolte dal GPS. Ancora, è possibile gestire le telefonate in ingresso e in uscita grazie al Bluetooth e ai microfoni per la cancellazione del rumore.

Come si può vedere dall’immagine qui sotto, sul casco PLY si trovano tre pulsanti (accensione, selezione modalità e controllo Bluetooth) più una serie di LED che indicano il livello di carica della batteria interna e lo stato di funzionamento. A livello estetico è possibile scegliere tra quattro diverse colorazioni: Black Decal, White Decal, Black Solid e White Solid.

Nel momento in cui viene scritto questo articolo la campagna di crowdfunding ha ottenuto circa 10.200 euro, mentre l’obiettivo è quello di arrivare a 25.271 euro entro i prossimi 35 giorni. Un traguardo più che raggiungibile considerando gli attuali ritmi di raccolta fondi.