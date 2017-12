Samsung Galaxy A8+ (2018), prime immagini

Luca Colantuoni,

Samsung annuncerà a gennaio i nuovi smartphone della serie Galaxy A. Due immagini apparse sul social network Weibo sembrano confermare le indiscrezioni che circolano da qualche settimana: il Galaxy A7 (2018) arriverà sul mercato come Galaxy A8 Plus (2018). Il produttore coreano avrebbe quindi deciso di “allineare” il nome a quelli del Galaxy S8 e Galaxy Note 8, dai quali erediterà anche il design.

La prima immagine mostra uno smartphone molto simile al Galaxy S8+ con uno schermo (Infinity Display) che copre quasi interamente la parte frontale, angoli curvi e cornici molto sottili. I pulsanti capacitivi sono stati sostituti da pulsanti on-screen e il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro. La seconda immagine conferma che il dispositivo è il Galaxy A8+ (2018). Il model number SM-A730 è riferito al vecchio nome Galaxy A7 (2018). Lo smartphone dovrebbe avere un display Super AMOLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9.

Purtroppo non ci sono immagini della parte posteriore, quindi non è possibile verificare la presenza di una doppia fotocamera. Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core Exynos 7885 o Exynos 7892, 6 GB di RAM, almeno 32 GB di memoria flash, porta USB Type-C, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 7.1 Nougat con interfaccia Samsung Experience.

Il Galaxy A5 (2017) potrebbe arrivare sul mercato come Galaxy A8 (2018). In base alle ultime indiscrezioni, questo sarà l’unico modello che verrà distribuito in Italia.