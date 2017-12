TIM SHOW: musica, giochi e TV gratis per un anno

Filippo Vendrame,

TIM, giusto in tempo per le festività di Natale, ha deciso di fare un ulteriore regalo a tutti i suoi clienti mobile. L’operatore, infatti, ha deciso di proporre l’irripetibile promozione “TIM SHOW” a tutti i suoi clienti mobile. Trattasi della possibilità di poter accedere per un anno in maniera assolutamente gratuita alle migliori playlist di TIMMUSIC senza consumare il traffico dati, ai giochi di Gameloft, alle serie TV di Studio+, ed alle notizie dall’Italia e dal mondo.

Per poter usufruire di questo regalo, i clienti TIM non dovranno effettuare alcuna operazione particolare. Tutto quello che dovranno fare è scaricare l’App dedicata a ciascun servizio per accedere ai contenuti. Grazie alle alte prestazioni offerte dalla rete 4G LTE dell’operatore italiano, i clienti potranno ascoltare oltre 2.500 brani musicali in streaming di TIMMUSIC organizzati in playlist senza consumare il traffico dati, vedere 40 serie TV originali di Studio+, con episodi di 10 minuti anche in lingua originale, divertirsi con i migliori giochi Gameloft quali PaddingtonTM Run, Asphalt 8: Airborne, Modern Combat Versus, Dragon Mania Legends e rimanere sempre aggiornati grazie alle notizie di attualità di TIM MyNews.

Trattasi sicuramente di un regalo molto gradito, soprattutto per il fatto che questo bonus avrà una durata di ben un anno. Il Natale si fa sempre più interessante in casa TIM e l’iniziativa sottolinea l’impegno dell’operatore nel percorso di diffusione della cultura digitale anche nel tempo libero.

Maggiori informazioni sull’offerta “TIM SHOW” sono disponibili all’interno del portale dell’operatore italiano.