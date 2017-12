Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus, immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Pochi giorni fa, Xiaomi aveva confermato la data di lancio dei nuovi smartphone, ovvero il 7 dicembre. Il produttore cinese ha ora pubblicato alcune immagini che permettono di vedere il design dei Redmi 5 e Redmi 5 Plus. La caratteristica più evidente è l’ampio schermo con rapporto di aspetto 18:9.

L’estetica dei due smartphone è identica e simile a quella del G6 di LG. Lo schermo è flat, quindi non ha una curvatura laterale come quella del Galaxy S8 e infatti si possono vedere chiaramente i bordi laterali. Lo screen-to-body ratio è comunque molto elevato e lo spessore delle cornici è piuttosto ridotto. Xiaomi ha eliminato i pulsanti capacitivi, presenti nell’attuale Redmi 4, mentre il lettore di impronte digitali rimane al suo posto, ovvero sul retro sotto la fotocamera. I Redmi 5 e Redmi 5 Plus dovrebbero avere un frame in lega di alluminio e una cover in metallo con finitura spazzolata.

Queste le possibili specifiche del Redmi 5: schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), processore Snapdragon 450, 2/3/4 GB di RAM, 16/32/64 GB di memoria flash, fotocamere da 12 e 5 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, batteria da 3.200 mAh. Il Redmi 5 Plus dovrebbe avere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 625, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e una batteria di maggiore capacità (forse 4.000 mAh).

Su entrambi gli smartphone verrà probabilmente installato Android 7.1.2 Nougat con interfaccia MIUI 9. Quattro i colori previsti: nero, blu chiaro, oro e oro rosa.