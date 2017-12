Cortana, novità sull’interfaccia in Redstone 4

Filippo Vendrame,

Di recente sono emerse le prime informazioni ed immagini della nuova interfaccia di Cortana su cui Microsoft starebbe lavorando all’interno di Windows 10 Redstone 4. Interfaccia completamente ridisegnata per offrire una maggiore integrazione all’interno del sistema preparativo e che esteticamente ricorda molto Spotlight dei computer Mac. Attraverso Reddit arriva la scoperta di un’ulteriore novità sempre concernente Cortana e precisamente il rifacimento della sezione “Appunti” dell’assistente virtuale di Microsoft.

Sezione che presenterebbe un nuovo design che ben si sposerebbe con quello dell’assistente che arriverà in futuro con Windows 10 Redstone 4. Dagli scatti condivisi su Reddit, emergerebbe anche che Cortana dovrebbe guadagnare nuove competenze. Anche se non è molto chiaro, l’assistente virtuale di Microsoft dovrebbe offrire funzionalità molto simili a quelle disponibili oggi su Alexa di Amazon. Per esempio, gli utenti dovrebbero essere in grado di ordinare cibo e gestire skill legate ad app come Zomato e Runtastic. Gli utenti dovrebbero poter abbinare a Cortana anche ad app come Spotify per gestire la musica attraverso l’assistente virtuale che sempre di più dovrebbe diventare il baricentro delle attività di Windows 10.

Ovviamente per saperne di più bisognerà che Microsoft ufficializzi tutte queste novità e spieghi più nel dettaglio il loro funzionamento. Quello che appare chiaro è che il futuro di Cortana si fa molto interessante. Tutte le più recenti informazioni indicano che la casa di Redmond starebbe lavorando molto sul suo assistente virtuale e Redstone 4 potrebbe portare un importante aggiornamento in tal senso a tutti gli utenti Windows 10.

Windows 10 Redstone 4 sarà distribuito solamente la prossima primavera, tuttavia queste novità arriveranno molto prima nelle mani degli Insider e quindi sarà possibile scoprire con un certo anticipo come funzionerà il nuovo Cortana di Windows 10.