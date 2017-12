Instagram, le Storie si possono archiviare

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato un pieno di novità per la sua applicazione. Il social network fotografico ha introdotto due nuove funzionalità che permettono di gestire in maniera più completa le Storie che tanto successo stanno ottenendo all’interno della piattaforma. La prima novità riguarda la possibilità di salvare le proprie Storie all’interno di un archivio. Adesso, Instagram salverà le Storie al termine delle 24 ore archiviandole all’interno di una sezione del proprio profilo. Le Storie archiviate saranno visualizzate in ordine cronologico inverso all’interno di una comoda griglia.

Gli utenti saranno in grado di rivedere le loro Storie quando vorranno e di riutilizzarle all’interno di una nuova Storia o in un post. Ma questa nuova funzione non è obbligatoria per tutti. Se gli utenti lo desidereranno, la funzione di archiviazione automatica potrà essere disattivata in ogni momento. Ma le Storie archiviate sono anche una parte fondamentale della seconda importante novità che Instagram ha deciso di inserire, le “Stories Highlights“. All’interno del proprio profilo, immediatamente sotto i propri dati personali, comparirà questa nuova sezione che permetterà di creare delle collezioni di Storie preferite che meglio esprimono i momenti più significativi della propria vita e che identificano meglio la propria personalità.

Per creare un Highlight basterà toccare il pulsante a forma di cerchio con la dicitura “Nuovo”, presente sul lato sinistro. A quel punto si potrà scegliere una copertina per l’Highlight, il suo nome e selezionare tutte le Storie dal proprio archivio che si desiderano. Una volta creato, l’Highlight apparirà all’interno di un’icona a forma di bolla in maniera del tutto analoga a come appaiono le Storie classiche. Gli Highlight rimarranno in evidenza all’interno del proprio profilo sino a che non saranno rimossi e sarà possibile crearne quanti si vuole.

Chi li vorrà vedere, li visualizzerà come una sorta di singola Storia.

Per modificare o rimuovere un Highlight sarà sufficiente tenere premuto su di esso. Tutte queste novità saranno parte integrante della versione 25 dell’applicazione Instagram per iOS ed Android. Il rollout è attualmente in corso.