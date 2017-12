Messenger, i contatti si importano da Instagram

Filippo Vendrame,

Facebook ha iniziato a sperimentare un ulteriore livello di integrazione con Instagram. Come noto, lo scorso settembre Facebook aveva iniziato a testare la possibilità di condividere le Storie di Instagram all’interno della sua piattaforma, funzione poi arrivata per tutti lo scorso ottobre. Inoltre, sempre da Facebook, gli utenti possono direttamente lanciare l’app di Instagram senza dover armeggiare tra l’elenco delle app del proprio smartphone. Come ha evidenziato TechCrunch, Facebook, adesso, ha iniziato a sperimentare una funzione che permetterà di sincronizzare i contatti di Instagram con Messenger.

Test confermato anche da un portavoce di Instagram. Collegare Instagram con Messenger è davvero molto banale. Tutto quello che dovranno fare gli utenti è avviare Facebook Messenger, visitare la scheda Persone e poi selezionare la voce “Connetti a Instagram“. Messenger poi si occuperà del resto aggiungendo, però, solamente i contatti reciproci. In questo modo non si correrà il rischio che tutti gli amici del social network fotografico inizino ad affollare Messenger. Al termine del processo di sincronizzazione, l’applicazione offrirà la possibilità di avviare conversazioni con queste persone.

L’integrazione è un altro esempio di come Facebook stia sfruttando le sue molteplici app per mantenere gli utenti all’interno del suo ecosistema. Del resto, comunque, non tutti gli utenti Instagram sono utenti Messenger o utenti di Facebook.

Non è chiaro quando questa funzionalità possa arrivare effettivamente per tutti. Facebook sta ancora conducendo i test ma la novità appare già perfettamente funzionante ed è quindi possibile che la sincronizzazione dei contatti di Instagram su Messenger possa arrivare quanto prima.