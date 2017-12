Microsoft: 150 euro di rimborso sui nuovi Surface

Filippo Vendrame,

Microsoft rende il Natale molto interessante e soprattutto conveniente. Sino al prossimo 18 dicembre, la casa di Redmond offre l’interessante promozione “Trade In” che permetterà di ottenere un rimborso di 150 euro acquistando un Surface Pro o un Surface Laptop, rottamando contestualmente un vecchio computer. Trattasi di una ghiotta opportunità di acquistare uno degli ultimi apprezzati ibridi Windows 10 di Microsoft risparmiando cifre molto interessanti.

Ottenere il rimborso di 150 euro è molto facile ma è importante rispettare tutti i requisiti previsti dall’iniziativa di Microsoft. Gli ibridi Windows 10 della casa di Redmond potranno essere acquistati solamente presso i rivenditori che hanno aderito a questa promozione e cioè MediaWorld, Microsoft Store, Amazon ed Unieuro. Inoltre, il computer che dovrà essere rottamato potrà essere sia un PC Windows che Mac ma dovrà essere perfettamente funzionante e non avere più di 10 anni di vita. Ogni persona potrà effettuare una sola richiesta. La promozione non potrà essere combinata con altre offerte come eventuali sconti studenti e promozioni similari.

Le richieste devono essere effettuate in un periodo che va dai quindici ai quarantacinque giorni successivi alla data di acquisto del prodotto in promozione. Il giorno dell’acquisto sarà considerato come primo giorno. I richiedenti idonei al rimborso devono presentare richiesta online utilizzando il modulo di richiesta disponibile sul sito Web della promozione.

Non appena Microsoft avrà ricevuto la richiesta, al richiedente sarà inviata una conferma tramite email. Se la richiesta è valida, al richiedente verrà inviata un’email con la richiesta di restituire il dispositivo usato, con un’etichetta di spedizione pre-affrancata ove previsto. Il richiedente dovrà inviare il dispositivo usato all’indirizzo indicato nell’email entro 15 giorni dalla data dell’e-mail. Microsoft effettuerà le opportune valutazioni sul dispositivo entro 10 giorni dalla ricezione.

Se ritenuti idonei, i richiedenti riceveranno conferma della convalida mediante email e il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni direttamente attraverso un bonifico sul conto corrente.

Maggiori informazioni sulla promozione dedicata ai Surface Pro (in offerta su Amazon a 927 euro) ed ai Surface Laptop (in offerta su Amazon a 1.099 euro) sono disponibili direttamente all’interno del Microsoft Store Italiano.