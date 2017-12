Samsung Galaxy A8 (2018), nome confermato

Luca Colantuoni,

In attesa di quella ufficiale da parte di Samsung, la conferma del nome è arrivata indirettamente dal Bluetooth SIG, l’organizzazione che rilascia la certificazione per lo standard wireless. Il Galaxy A5 (2018) verrà offerto come Galaxy A8 (2018). Ne consegue che anche il nome del Galaxy A7 (2018) diventerà probabilmente Galaxy A8+ (2018). Ciò è dovuto soprattutto all’uso di un Infinity Display con rapporto di aspetto 18:9, simile a quello dei Galaxy S8/S8+.

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul possibile cambio della numerazione. La scelta sarebbe dettata dalla necessità di “allineare” la serie Galaxy A alla serie Galaxy S, considerate anche le modifiche al design. I Galaxy A hanno sempre ereditato alcune caratteristiche dalla serie maggiore, come il telaio un alluminio e vetro. I modelli 2018 avranno un display con rapporto di aspetto 18:9, pulsanti on-screen e lettore di impronte sul retro, come i Galaxy S8/S8+. Il sensore biometrico verrà però posizionato sotto la fotocamera, un layout che Samsung sceglierà anche per i futuri Galaxy S9/S9+. Nel database del Bluetooth SIG sono presenti il nome Galaxy A8 e il model number SM-A530F, corrispondente al “vecchio” nome Galaxy A5 (2018).

Per quanto riguarda le presunte specifiche non ci sono novità. Il Galaxy A8 dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici, processore Exynos 7885, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. Per il Galaxy A8+ si prevedono invece un display da 6 pollici, processore Exynos 7885, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Entrambi avranno connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, oltre alle slot microSD e alla porta USB Type-C.

Il sistema operativo sarà probabilmente Android 7.1.1 con interfaccia Samsung Experience. L’annuncio è previsto per inizio gennaio. In Italia dovrebbe essere distribuito solo il Galaxy A8. I precedenti Galaxy A7 (2016) e Galaxy A7 (2017) non sono mai arrivati nel nostro paese.