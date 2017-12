Samsung Galaxy J, due nuovi smartphone in arrivo

Luca Colantuoni,

Le serie Galaxy S e Galaxy A sono quelle più pubblicizzate da Samsung e dalla stampa specializzata, ma nel catalogo del produttore coreano c’è anche la serie Galaxy J, molto popolare tra gli utenti. I Galaxy J3, J5 e J7 del 2017 hanno ottenuto un buon successo, quindi Samsung ha deciso di aggiungere altri due modelli, ovvero il Galaxy J2 Pro e il Galaxy J5 Prime. Non è noto però se verranno distribuito in tutto il mondo o solo in alcuni paesi.

Il Galaxy J2 Pro dovrebbe avere un frame in alluminio e una cover posteriore rimovibile in plastica. In base alle ultime indiscrezioni, il design sarà praticamente identico a quello degli attuali modelli con un tradizionale schermo 16:9 e il classico pulsante Home (senza lettore di impronte digitali). Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un display da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore Snapdragon 430, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, fotocamere da 8 e 5 megapixel. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Samsung Experience.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy J3 (2017), tutte le immagini

Più interessanti le possibili specifiche del Galaxy J5 Prime: schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore Exynos 7570, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, fotocamera da 13 e 8 megapixel, lettore di impronte digitali, connettività WiFi, Bluetooth, GPS e LTE, batteria da 2.500 mAh. Il sistema operativo è sempre Android 7.1.1 Nougat.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy J5 (2017), tutte le immagini

Al momento non si conoscono prezzi e disponibilità. L’annuncio dei due smartphone potrebbe avvenire entro fine anno.