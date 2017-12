Skype, arrivano le maschere di Star Wars

Filippo Vendrame,

Pieno di novità per Skype in vista del Natale. Skype porta i personaggi di Star Wars (Guerre Stellari) all’interno della sua app. Per celebrare l’uscita dell’ultimo capitolo della saga, “Star Wars: The Last Jedi” (Star Wars: Gli ultimi Jedi), Skype ha introdotto dieci nuove emoticon basate sui principali protagonisti della saga. Per esempio, gli utenti potranno utilizzare all’interno delle loro chat le emoticon di BB-8, Captain Phasma, Kylo Ren e Chewbacca.

Queste speciali emoticon possono essere utilizzate come tutte le altre già presenti all’interno di Skype. Tutto quello che dovranno fare gli utenti è aprire la sezione delle emoticon, cercare quella che si vuole utilizzare, per poi selezionarla e farla comparire all’interno della chat. Ma le novità per i fan della saga di Guerre Stellari non sono finite qui. Su Skype per dispositivi mobile arrivano delle speciali maschere facciali in stile Snapchat che potranno essere applicate ai volti nelle foto o nei video per rendere i selfie ancora più speciali. Le maschere si muovono all’unisono seguendo i movimenti del volto, rendendo gli scatti o i video maggiormente divertenti.

Per il debutto di questa nuova funzionalità, Skype ha pensato bene di rendere disponibili le maschere a tema Star Wars. In fan della saga potranno, quindi, indossare le maschere di Kylo Ren o di Capitan Phasma.

Per provare le maschere su Skype gli utenti non dovranno fare altro che catturare una nuova foto, come un selfie, e poi selezionare l’icona a forma di maschera sulla parte superiore del display dello smartphone, scorrere tra le maschere disponibili e poi selezionare quella preferita da applicare alla foto. Tutti gli scatti o video così modificati potranno essere condivisi nelle chat o negli Highlight.

Per gli appassionati della saga di Guerre Stellari trattasi di novità sicuramente molto gradite e per tutti gli altri solo nuovi modi di rendere l’esperienza d’uso di Skype ancora più divertente.

Per poter disporre di tutte queste novità è necessario disporre dell’ultima versione dell’applicazione Skype per dispositivi mobile.