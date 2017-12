Windows 7, Windows Update non funziona

Filippo Vendrame,

Da alcune ore diversi utenti in possesso di un PC con installato Windows 7 starebbero segnalando l’impossibilità di utilizzare Windows Update. Provando, infatti, a cercare nuovi aggiornamenti attraverso il ben noto tool di Windows, la procedura di verifica non verrebbe portata a termine ed il sistema operativo mostrerebbe l’errore 80248015. La problematica è stata ben descritta all’interno del forum di Microsoft Answers dove gli utenti hanno evidenziato anche altre problematiche simili.

Ma, indipendentemente dal tipo di errore che va a segnalare Windows 7, l’effetto finale è sempre il medesimo e cioè l’impossibilità di poter utilizzare Windows Update. Microsoft non si è ancora espressa sul problema ma è bene precisare che non si tratta di un errore dipeso dalla fine del supporto di Windows 7. La casa di Redmond rilascerà aggiornamenti di sicurezza sino a gennaio del 2020. Secondo Computerworld, la causa sarebbe da attribuirsi alla data di scadenza del file authcab.cab (c:\Windows\SoftwareDistribution\AuthCabs\authcab.cab) non più aggiornata da parte di Microsoft. Una soluzione per ripristinare il corretto funzionamento di Windows Update sarebbe quindi quello di impostare provvisoriamente la data del sistema operativo ad una data precedente al 12 Marzo 2017.

In ogni caso, il problema è di Microsoft che dovrà porvi rapidamente una pezza perchè una buona parte degli utenti Windows 7 sembra non più in grado di utilizzare Windows Update.

Al prossimo Patch Tuesday mancano pochi giorni e quindi è lecito attendersi che la casa di Redmond intervenga rapidamente perchè in caso contrario la prossima settimana molti utenti Windows 7 non potranno aggiornare il loro sistema operativo.

Nessun problema, invece, con Windows 10.