YouTube: più controllo, lo promette Susan Wojcicki

Cristiano Ghidotti,

L’archivio di YouTube è in costante espansione e di recente la piattaforma ha mostrato qualche incertezza per quanto riguarda le dinamiche che si occupano di controllare la qualità dei video caricati dagli utenti. Si è parlato in particolare di una serie di filmati mascherati da contenuti adatti alla famiglia, ma riconducibili a un’immagine sessualizzata dei più piccoli. La piattaforma ha preso coscienza di quanto accaduto ed è pronta a correre ai ripari.

È con un post firmato dal CEO Susan Wojcicki, pubblicato sulle pagine del blog ufficiale, che vengono messe nero su bianco le iniziative in programma. Anzitutto si farà ricorso ad algoritmi evoluti e meglio istruiti per l’identificazione di clip che mettono in pericolo la sicurezza o la sensibilità dei bambini. L’intelligenza artificiale giocherà inoltre un ruolo importante nell’identificare i video riconducibili all’hate speech. Uno sforzo collettivo che vedrà impegnato anche il personale, con circa 10.000 dipendenti da ogni divisione di Google che si occuperanno di revisionare i contenuti.

Ad oggi i sistemi di machine learning impiegati sono in grado di riconoscere circa il 70% dei filmati di matrice estremista e violenta, portando così alla loro eliminazione in media entro otto ore dall’upload. Lo stesso approccio potrà tornare utile anche per individuare, etichettare e rimuovere video dannosi per i più piccoli.

Verranno modificati anche i requisiti richiesti per l’inclusione di inserzioni pubblicitarie, principale fonte di reddito e guadagno per i videomaker presenti su YouTube. Ad oggi il canale deve avere almeno 10.000 iscritti per iniziare a ospitare i banner e gli spot, ma in futuro la piattaforma si occuperà di analizzarne con attenzione i contenuti prima di abilitare l’integrazione dell’advertising. Un’altra iniziativa messa in campo è quella che porterà nel 2018 alla pubblicazione di report in merito alle segnalazioni ricevute e alle azioni effettuate per rimuovere i video o i commenti ritenuti in violazione delle policy. In altre parole, un’operazione trasparenza.