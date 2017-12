Il 2017 in musica, secondo Spotify

Cristiano Ghidotti,

Anche il 2017 sta volgendo al termine e, puntuale come sempre accade in questo periodo, ecco il riepilogo dell’anno trascorso su Spotify. La piattaforma di streaming condivide alcune statistiche relative agli ultimi dodici mesi, mettendo in luce i trend e gli artisti che maggiormente hanno beneficiato dell’attenzione del pubblico.

Torna dunque l’iniziativa Wrapped, con un apposito sito Web strutturato in modo da offrire una panoramica sugli ascolti frequenti, sulle band di maggior successo, sui generi e sui musicisti riprodotti più spesso nonché sulle canzoni preferite dall’utente. Per accedervi è ovviamente necessario effettuare il login, così che il portale possa analizzare i dati relativi al proprio account personale. Il risultato è l’immagine allegata di seguito, confezionata in un formato compatto e colorato, pronto per l’immediata condivisione con gli amici sulle bacheche dei social network.

Spotify pubblica anche le classifiche dei maggiori successi a livello globale, chart che riassumono le preferenze del pubblico, a quanto pare di nuovo fortemente orientato al pop. Di seguito la Top 10 delle canzoni più ascoltate in streaming sulla piattaforma da gennaio ad oggi.

Ed Sheeran “Shape of you”; Luis Fonsi, Daddy Yanke, Justin Bieber “Despacito Remix”; Luis Fonsi, Daddy Yanke “Despacito”; The Chainsmoker, Coldplay “Something just like this”; DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Ripper, Lil Wayne “I’m the one”; Kendrick Lamar “DAMN”; Kygo, Selena Gomez “It ain’t me”; French Montana, Swae Lee “Unforgettable”; Bruno Mars “That’s what I like”; ZAIN, Taylor Swift “I don’t wanna live forever”.

Tra gli artisti ha letteralmente dominato la scena il britannico Ed Sheeran, seguito da Drake. Con un focus sull’Italia, nel nostro paese un grande volume di ascolti è stato calamitato da Gue Pequeno, Ghali, J-AX, Fedez e Coez. Insomma, nello Stivale il rap continua a dominare.