Facebook, tutto l’anno in un video

Filippo Vendrame,

Come ogni fine dell’anno, Facebook ha reso disponibile il nuovo Your Year in Review. Trattasi del ben noto strumento che permette a tutti gli iscritti al social network di creare e poi condividere un mini video che sintetizza tutti i loro momenti più importanti del 2017 all’interno della piattaforma. Questo strumento sarà disponibile a partire da oggi direttamente all’interno di una specifica pagina web.

L’utilizzo non è dissimile da quello degli anni passati. Facebook genererà automaticamente un video con tutti i momenti più importanti dell’anno degli iscritti. Tale video, comunque, potrà essere modificato a piacere, cambiando le foto/video da visualizzare. In ogni momento sarà possibile visualizzare l’anteprima delle modifiche apportate. Una volta che il filmato sarà pronto, gli utenti potranno scegliere se condividerlo con i loro amici, oppure lasciarlo privato. Trattasi di un modo carino con cui Facebook celebra la fine di ogni anno, dando la possibilità a tutti gli iscritti di guardarsi indietro e di ricordare tutti i momenti più belli dell’anno che sta volgendo al termine.

Contestualmente, Facebook ha annunciato anche il suo “Year in Review” che mette in evidenza tutti gli eventi più significativi che hanno visto le persone aiutarsi tra loro all’interno della piattaforma.

Il social network evidenzia, per esempio, come il 2017 è stato un anno difficile con molte catastrofi naturali in tutto il mondo ma che è stato molto bello vedere le persone che si sono aiutate tra loro nei momenti di bisogno. Al riguardo, Facebook evidenzia, per esempio, la catastrofe dell’uragano Harvey, con gli iscritti che hanno saputo raccogliere oltre 20 milioni di dollari per supportare le persone in difficoltà.

Ma Facebook ricorda anche le discussioni più salienti del 2017 come quelle relative alla giornata internazionale della donna che è stata l’argomento più discusso del 2017.

Un anno molto significativo per Facebook che ha voluto ricordare tutti i momenti più importanti che hanno avuto come protagonisti i suoi iscritti.