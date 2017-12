Google migliora la ricerca e i suggerimenti

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato miglioramenti per la ricerca che permetteranno non solo di ottenere risultati più completi, ma anche di scoprire argomenti simili. I tre aggiornamenti riguardano Featured Snippets, Knowledge Panels e contenuti correlati. Gli utenti noteranno queste novità nelle prossime ore. Al momento in Italia è visibile solo il nuovo Knownledge Panel. L’azienda di Mountain View ha rilasciato inoltre l’app Google Go, nota in precedenza come Search Lite.

Google sottolinea che “ricerca” non significa solo risposta alle domande, ma anche “scoperta”. Gli utenti cercano nuovi argomenti, trovano cose che credevano di sapere e scoprono informazioni che non avrebbero mai pensato di chiedere. Nel corso degli anni sono state aggiunte nuove funzionalità per migliorare i risultati della ricerca online, una delle quali sono i Featured Snippets, riquadri visibili all’inizio della pagina con un estratto dell’informazione cercata. Google ha ora aggiunto più immagini all’interno del box e anche le ricerche correlate.

In modo simile, i Knowledge Panels sono stati aggiornati per visualizzare i contenuti correlati. Cercando, ad esempio, “sci alpino” verranno mostrati anche i collegamenti ad altri sport invernali, come snowboard o sci di fondo.

Infine, Google suggerisce contenuti correlati in base alla sequenza delle ricerche. Se, ad esempio, l’utente cerca “Messi” e “Neymar” verranno mostrati altri calciatori nella parte superiore della pagina dei risultati.

L’app Search Lite, disponibile in preview dal mese di agosto, è diventata Google Go e può essere scaricata dal Google Play Store. Si tratta di una versione light dell’app originaria (occupa solo 5 MB) indirizzata principalmente ai paesi emergenti con connessioni lente.