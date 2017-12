HP Envy X2 e ASUS NovaGO, PC Windows 10 ARM

Filippo Vendrame,

HP Envy X2 e ASUS NovaGO sono i primi PC Windows 10 ARM che Microsoft e Qualcomm hanno presentato. Entrambi dispongono del potente processore Qualcomm Snapdragon 835 ed entrambi utilizzano il sistema operativo Windows 10 S che in ogni momento potrà essere aggiornato a Windows 10 Pro. Dotati di connettività LTE e di un’altissima autonomia, questi due nuovi PC Windows 10 strizzano l’occhio a tutti coloro che cercano un prodotto portatile a lunga autonomia, sempre connesso ed in grado di offrire una buona esperienza d’uso.

HP Envy X2

Trattasi di un portatile 2-in-1 che punta decisamente sulla portabilità grazie al suo peso piuma di 680 grammi. Sul fronte tecnico questo computer disporrà di un display touch da 12,3 pollici con risoluzione WUXGA+ protetto da un vetro Gorilla Glass 4. L’HP Envy X2 potrà disporre sino a 8GB di memoria RAM e sino a 256GB di SSD. La connettività LTE è assicurata dalla presenza del modem Snapdragon X16. Come nei Surface, la tastiera, retroilluminata, potrà essere rimossa per consentire di utilizzare questo computer come un semplice tablet pc, anche con il pennino grazie al supporto a Windows Ink. Ovviamente presente il WiFi ed il supporto a Windows Hello. Autonomia di 20 ore.

HP Envy X2 arriverà solamente la prossima primavera ad un prezzo non ancora comunicato.

ASUS NovaGO

Microsoft e Qualcomm hanno definito l’ASUS NovaGO come il primo laptop Gigabit LTE al mondo grazie all’utilizzo del modem Snapdragon X16 LTE che sarà in grado di supportare anche connessioni LTE di Cat. 16. Sarà dotato di un display touch Full HD da 13,3 pollici ed offrirà sino a 8GB di RAM e sino a 256GB di SSD. La tastiera non è scollegabile ma grazie ad una particolare cerniera potrà essere ruotata per trasformare l’ASUS NovaGO in un tablet pc.

Presente il supporto ai pennini ed in particolare all’Asus Pen. Non mancheranno il WiFi, due porte USB 3.1, un connettore HDMI ed un lettore di memorie microSD. Peso di soli 1,39kg ed un’autonomia in utilizzo di 22 ore.

ASUS NovaGO sarà commercializzato, nel primo trimestre, del 2018 a 599 dollari nella variante con 4GB di RAM e 64GB di SSD ed a 799 dollari nella declinazione con 8GB di RAM e 256GB di SSD.