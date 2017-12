Huawei P11, tripla fotocamera da 40 megapixel?

La collaborazione tra il produttore cinese e Leica è iniziata con lo Huawei P9 e proseguire con Huawei P10, Mate 9 e Mate 10. Con il prossimo Huawei P11 si raggiungerà una qualità fotografica inimmaginabile fino a qualche anno fa. Il noto leaker Eva Blass ha scoperto che lo smartphone avrà una tripla fotocamera posteriore.

Un artista digitale che lavora per un’agenzia creativa aveva aggiunto al suo catalogo quattro nuove immagini della campagna Huawei PCE Series che pubblicizza la qualità degli scatti ottenuti con lo smartphone. Il materiale è stato successivamente eliminato e ciò indica chiaramente l’importanza e la sua autenticità. Il motto scelto dal produttore cinese è “I don’t take pictures. I make pictures”. Nella prima immagine viene fatto riferimento alla fotocamera posteriore con tre lenti Leica, risoluzione di 40 megapixel e zoom ibrido 5x.

Is the next Huawei P-series going to be an imaging powerhouse? A digital artist at one of the company's creative agencies added these "PCE Series" ads to their portfolio — claiming 40MP, 3 lens rear (5x hybrid zoom) + 24MP selfie, all Leica-co-developed. pic.twitter.com/t8w3VlL55L

— Evan Blass (@evleaks) December 6, 2017