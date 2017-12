Microsoft Whiteboard per disegnare tutti insieme

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato Whiteboard, una nuova speciale applicazione di Office per i PC Windows 10. Disponibile al download dal Microsoft Store, al momento in anteprima e solo per gli utenti americani, trattasi di uno strumento collaborativo che simula una lavagna fisica all’interno della quale, grazie al cloud, tutti gli utenti potranno interagire utilizzando un pennino e lo schermo touch del loro dispositivo.

In altri termini, un team di lavoro potrà lavorare sullo stesso progetto all’interno di Whiteboard, apportando modifiche in tempo reale, sfruttando il supporto a Windows Ink dei loro dispositivi Windows 10. Per poter sfruttare Microsoft Whiteboard, almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro dovrà essere abbonato ad Office 365 ma non è richiesto che lo siano tutti. Un vantaggio non da poco che potrebbe, potenzialmente, rendere molto più agevole collaborare a progetti. Microsoft Whiteboard è come una tela bianca su cui tutti possono collaborare, un po’ come si fa da tempo su Word e sulle altre applicazioni di Office.

L’idea che sta alla base di Microsoft Whiteboard è davvero molto intelligente in quanto rende ancora più semplice la collaborazione tra team di lavoro amplificandone la produttività. Ma Microsoft Whiteboard non è solamente una semplice lavagna su cui tutti potranno interagire, perchè include anche alcune funzionalità smart.

L’applicazione è, infatti, anche in grado di riconoscere alcuni disegni standard trasformandoli in oggetti reali modificabili per rendere i progetti più professionali.

È inoltre possibile aggiungere immagini prese dal web o dal dispositivo, aggiungere note e tanto altro ancora. Inoltre, Microsoft Whiteboard non offre una sola lavagna su cui interagire perchè offre multiple lavagne per portare avanti in parallelo più progetti.

Per gli italiani, dunque, l’app non sarà ancora disponibile ma vista l’interessante soluzione proposta da Microsoft, l’auspicio è che Microsoft Whiteboard possa arrivare presto al di fuori dei confini americani.