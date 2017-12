Nokia 8 riceverà Android Oreo senza Project Treble

Luca Colantuoni,

L’attuale top di gamma del produttore finlandese riceverà l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo (in Italia la distribuzione è già iniziata), ma HMD Global ha comunicato che mancherà uno dei miglioramenti introdotti da Google, ovvero Project Treble. Sul Nokia 8 è tuttavia installata la versione stock del sistema operativo, quindi gli update verranno rilasciati ugualmente nel minor tempo possibile.

Project Treble è stato sviluppato per ridurre l’attesa di un aggiornamento e per migliorare la sicurezza. Ciò è stato ottenuto modificando l’architettura del framework, in modo da separare nettamente il core di Android dalle personalizzazioni degli OEM. Project Treble è obbligatorio per smartphone e tablet che “nascono” con Android 8.0 Oreo, mentre per quelli che eseguono versioni precedenti è facoltativo. Alcuni produttori hanno deciso di adottare questa novità, mentre HMD Global ha deciso diversamente.

Per usare Project Treble è infatti necessario apportare modifiche al file system per aggiungere una partizione separata nella ROM riservata all’implementazione del produttore. HMD Global ha dichiarato che questo partizionamento non può essere effettuato mediante un aggiornamento OTA. Ciò non avrà però nessun impatto sugli utenti. La stessa decisione è stata presa da OnePlus.

A proposito del Nokia 8, HMD Global ha avviato una campagna di comunicazione che prevede la trasmissione di uno spot (durata 15 e 30 secondi) sulle principali reti nazionali, durante i quali vengono illustrate le principali caratteristiche dello smartphone. In particolare, prendendo come spunto il film Justice League, lo spot svela le prestazioni e la funzionalità Dual-Sight che permette di usare contemporaneamente le fotocamere posteriori e frontale. La campagna di comunicazione è abbinata anche un’offerta commerciale: chi acquisterà un Nokia 8 entro il 24 dicembre riceverà in regalo un Nokia 3310 3G. Maggiori informazioni sono disponibili su www.nokia.com/justiceleague.