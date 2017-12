Qualcomm Always Connected PC e Snapdragon 845

Luca Colantuoni,

Qualcomm ha annunciato diverse novità durante lo Snapdragon Technology Summit organizzato alle Hawaii, al quale hanno partecipato anche Microsoft, ASUS, HP, AMD, Samsung e Xiaomi. Le prime tre aziende hanno svelato notebook con processore Snapdragon 835, Windows 10 S e connettività Gigabit LTE, appartenenti alla categoria degli Always Connected PC. Anche AMD abbinerà il modem Qualcomm ai processori Ryzen Mobile, mentre Xiaomi e Samsung presenteranno smartphone con il nuovo processore Snapdragon 845.

Con Always Connected PC sono indicati i computer che possono rimanere connessi ad Internet in assenza di collegamento WiFi, grazie al modem Snapdragon X16 LTE in grado di raggiungere una velocità massima in download pari a 1 Gbps (Cat. 16). I primi dispositivi sono ASUS NovaGo e HP Envy x2 con processore Snapdragon 835, ma la tecnologia di Qualcomm verrà utilizzata anche da AMD. I futuri notebook basati sui processori Ryzen Mobile offriranno dunque connettività Gigabit LTE. Nonostante la modalità “always-on”, AMD e Qualcomm promettono un’autonomia elevata.

Il chipmaker californiano ha mostrato inoltre il nuovo processore Snapdragon 845. Maggiori informazioni verranno divulgate nelle prossime ore, ma è noto che il SoC viene realizzato nelle fabbriche di Samsung, utilizzando la tecnologia di processo 10LPP (10 nanometri Low Power Plus). All’interno del chip è presente un modem Snapdragon X20 LTE che permette di raggiungere una velocità di 1,2 Gbps in download. Tra i primi smartphone con Snapdragon 845 ci saranno ovviamente i Samsung Galaxy S9/S9+. Anche Xiaomi ha comunicato che il prossimo top di gamma integrerà questo SoC.

Qualcomm ha infine annunciato il supporto per Android Oreo Go Edition, la versione del sistema operativo Google ottimizzata per dispositivi con 1 GB di RAM.